Bursa ve çevresinde hava sıcaklığı düşecek

Bursa ve çevresinde bugünden itibaren Balkanlar üzerinden gelecek serin ve yağışlı havanın etkili olması bekleniyor. Ramazan Bayramı’nda da havanın serin olması bekleniyor.

Bursa Valiliği tarafından yapılan açıklamada, “Bölgemizde etkili olan sıcak hava dalgasının; bugünden itibaren Balkanlar üzerinden gelecek serin ve yağışlı sistemlerin etkisine girmesi ve kuzeybatı kesimlerden başlayarak etkisini kaybetmesi beklenmektedir. Bugün Eskişehir, Bursa ve Bilecik çevrelerinden başlayarak, cuma ve cumartesi günleri ile Ramazan Bayramı boyunca hava sıcaklıklarının bölgemizde 10 - 15 derece olmak üzere azalacağı ve mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin edilmektedir.

Balkanlar üzerinden gelecek serin ve yağışlı sistemin; bu akşam saatlerinden itibaren Eskişehir, Bursa ve Bilecik genelinde yerel olarak gök gürültülü sağanak yağışlara neden olması beklenmektedir. 22 Mayıs Cuma günü bölge genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklenmektedir. Rüzgârın; bugün Bursa ve Bilecik çevrelerinde kuzey ve doğu (poyraz), Eskişehir ve Kütahya çevrelerinde ise güney ve batı (lodos) yönlerinden kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir” denildi.

