Bursa ve çevresinde sokağa çıkma kısıtlamasına riayet ediliyor

Türkiye genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının önlenmesine yönelik uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında Bursa ve çevre illerde sessizlik hakim oldu.

Bursa'da diğer zamanlarda vatandaşların yoğun bulunduğu meydan, cadde ve yollar, kısıtlama dolayısıyla boş kaldı.

Polis ve bekçiler birçok noktada uygulama yaparken, vatandaşların büyük ölçüde riayet ettiği kısıtlama nedeniyle şehrin en işlek yerlerinden Kent Meydanı, Cumhuriyet Caddesi ve Ulu Cami çevresi sessizliğe büründü.

- Eskişehir

Eskişehir'de de kısıtlama günleri dışında yaya ve araç trafiğinin yoğun olduğu cadde ve sokaklar ile Porsuk Bulvarında sessizlik var.

Cadde ve sokaklarda sadece kısıtlama dışındaki çalışanlar bulunurken, uygulama noktalarında polis ve bekçiler denetim gerçekleştirdi.

- Balıkesir

Balıkesir'de AHP Meydanı, Milli Kuvvetler ve Anafartalar Caddesi'nde sessizlik hakim oldu.

Polis ekipleri şehrin çeşitli noktalarında denetimlerine devam ediyor.

- Çanakkale

Çanakkale'de de kent merkezindeki kavşaklarda önlem alan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, belirlenen noktalarda denetim yaptı.