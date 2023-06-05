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Bursa'da 100 atlı "Evliya Çelebi Yolunu" yeniden keşfetti

05.06.2023 14:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'nın İnegöl ilçesinden geçen ve Türkiye'nin ilk at binme yolu olarak da bilinen Evliya Çelebi Yolu, 25 farklı şehirden gelen atlı biniciler tarafından günde 6'şar saatlik yolculuklarla yeniden keşfedildi.

Osmanlı Devleti’nin kuruluş toprakları içinde yer alan İnegöl'de, 352 yıl önce Evliya Çelebi’nin hac yolculuğu sırasında geçtiği ve bu sayede Evliya Çelebi Yolu adını alan 82 kilometrelik doğal ve kültürel hatta, İnegöl Belediyesi, Binicilik ve Kültür Derneği ile profesyonel binicilik sporuyla ilgilenen Ride 4 Far ekibi işbirliğinde Evliya Çelebi Yolu Atlı Buluşması etkinliği düzenlendi.

Etkinlik kapsamında 25 farklı şehirden toplam 100 atlı İnegöl'de buluştu. Ortaköy’de bulunan at çiftliğinde başlangıcı verilen etkinlik 2 gün boyunca Ortaköy, Hamamlı, Gündüzlü, Hacıkara, Yukarıballık, Tahtaköprü, Çitli, Kurşunlu hattı üzerinde günde 6 saat süren atlı turlarla devam etti.

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, şehir adına önemli bir organizasyona ev sahipliği yapıldığını ifade ederek, "Bugün şehrimizde çok önemsediğimiz bir etkinliğe imza atıyoruz. Evliya Çelebi yolumuzun tanıtımıyla ilgili yaptığımız etkinlikte atlı buluşmasına sahne oluyor İnegöl’ümüz." dedi.

Belediye olarak 2016 yılında Evliya Çelebi Yolu ile ilgili çalışmalara başladıklarını kaydeden Taban, İnegöl’ün doğasıyla ve tarihi güzellikleriyle doğaseverleri beklediğine vurgu yaparak şunları ifade etti:

"Bu çağrıyı da buradan yapmak istiyorum. Evliya Çelebi, Seyahatnamesinde de İnegöl’e dair çok güzel cümleler kurmuş ve bu geçtiği güzergahları da sanki özel seçilmiş güzergahlar olarak ifade edebilirim. Önümüzdeki günlerde de Evliya Çelebi Yolunun tanıtılmasıyla ilgili akademisyenlerimiz ve acentelerle bir panel düzenleyerek bu yolun tanıtılması noktasında bir etkinliğimizi daha devreye almış olacağız."

İnegöl Kaymakamı Eren Arslan ise "İnegöl doğasıyla, tarihiyle çok zengin bir yer. Gelen misafirlerimize de ve onlar vasıtasıyla aslında ülkemize ve dünyaya bu güzellikleri sergilemeyi amaçlıyoruz. İlk defa düzenlenen bu organizasyonun inşallah ilerleyen yıllarda geleneksel hale gelerek daha da zenginleşmesini umuyorum. Bu noktada emeği geçen Belediyemize ve bu işe gönül vermiş kardeşlerimize de teşekkür ediyorum." dedi.

Binicilik ve Kültür Derneği Başkanı Zeki Kütük de 25 farklı ilden atlı binicilerin İnegöl’de buluştuğunu belirterek, "Bizi burada misafir eden İnegöl Belediyemize ve diğer paydaşlara teşekkür ediyoruz. Bizler Binicilik ve Kültür Derneği adına buradayız. Hem İnegöl’ü hem biniciliği tanıtmak hem de kırsal turizme katkı sağlamak adına buradayız. Daha önce Safranbolu, Frigya Vadisi, Zafer Yolu, Likya Yolu, Kapadokya gibi birçok etkinlikte bulunduk. Bugün de İnegöl’de Evliya Çelebi Yolundayız." diye konuştu.

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