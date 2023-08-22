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Bursa'da 2 kişinin öldüğü trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı

22.08.2023 13:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da, şehir içi yolcu taşıyan minibüsle otomobilin çarpışması sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin yaralandığı kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Gürsu ilçesinde yaşanan kazayla ilgili çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına ait kayıtlarda, TOKİ Konutları istikametine seyir halindeyken köprüden geçen Kenan Uğurlu idaresindeki minibüs ile M.A'nın kullandığı otomobilin çarpışması yer aldı.

Hasanköy Mahallesi'nde 20 Ağustos'ta Kenan Uğurlu yönetimindeki 16 TCL 95 plakalı minibüs ile M.A. idaresindeki 06 GE 4265 plakalı otomobilin çarpıştığı kazada, minibüs şoförü Uğurlu olay yerinde hayatını kaybetmişti.

Otomobil sürücüsü M.A. ile aynı araçtaki Sevim Akman ve M.A. ise olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılmış, Akman müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Bursa Gürsu kaza

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