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Bursa'da 250 polisin katılımıyla asayiş uygulaması yapıldı

13.11.2021 09:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da 250 polisin katılımıyla asayiş uygulaması yapıldı

Bursa'da 250 polisin katılımıyla gerçekleştirilen asayiş uygulamasında, 1500 kişinin güvenlik sorgulaması yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Narkotik Suçlarla Mücadele ve Trafik Denetleme şube müdürlükleri ile Nilüfer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin destekleriyle Görükle Mahallesi'nde asayiş uygulaması gerçekleştirdi.

Uygulama kapsamında araçlara yönelik trafik kontrolü yapıldı, eğlence mekanları ve umuma açık alanlar denetlendi.

Yaklaşık 200 araç denetlenirken, bazı sürücülere toplam 9 bin lira idari para cezası kesildi. 1500 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması gerçekleştirildi. Mekanlara yönelik denetimlerde ise 36 iş yerinden 30'una işlem yapıldı.

Vatandaşların huzur ve güvenliği için uygulamaların artarak devam edeceği belirtildi.

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