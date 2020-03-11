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Bursa'da 300 polisin katımıyla uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi

BURSA HABERLERİ  | 11.03.2020 07:30 | Son Güncelleme

Bursa'da 300 polisin katımıyla uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi

Bursa'da, şafak vakti düzenlenen ve 300 polisin katıldığı uyuşturucu operasyonunda çok sayıda kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelindeki bazı kişilerin uyuşturucu madde ticareti yaptıklarını belirledi.

Bunun üzerine merkez Osmangazi, Yıldırım ve Nilüfer ilçelerinde daha önceden belirlenen çok sayıda adrese 300 polisin katılımıyla eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri bazı evlerin kapılarını koçbaşıyla kırarak içeriye girdi.

Söz konusu adreslerde özel eğitimli narkotik köpekleriyle arama yapıldı.

Operasyonda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirilirken, bir evdeki yastıkların içinde 2 adet ruhsatsız tabanca bulundu.

Baskınlarda 10'un üzerinde şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Ekiplerin, adreslerdeki çalışmaları sürüyor.

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Baskın Gözaltı Operasyon Uyuşturucu

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