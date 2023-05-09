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Bursa'da 4 katlı binanın enkazı kontrollü yıkım sırasında caddeye devrildi

09.05.2023 15:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde kontrollü olarak yıkılan binanın caddeye devrilmesinin ardından enkazda tedbir amaçlı arama çalışması başlatıldı.

Anadolu Mahallesi Karlıdağ Caddesi'nde ekipler, Ömer Korkmaz'a ait 4 katlı eski binanın yıkımı için belediyeden alınan izinle çalışma yürüttü.

Bu sırada yıkılan 4 katlı binanın enkazı caddeye devrildi. Yıkılmanın etkisiyle bir ağaç, otomobilin üzerine düştü. Olayda 3 otomobil zarar gördü.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye, AFAD ve Yıldırım Belediyesi arama kurtarma ekibi sevk edildi.

AFAD ekipleri, binanın altında kalan kişi ya da kişiler olabileceği ihtimaline karşı dedektör köpekle arama çalışması başlattı.

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