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Bursa'da 5 aracın karıştığı kazada 4 kişi yaralandı

23.10.2021 21:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da 5 aracın karıştığı kazada 4 kişi yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir tır ve 4 otomobilin karıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Bursa'dan Ankara istikametine seyir halinde olan A.K (73) idaresindeki 26 AB 101 plakalı otomobil, Şehitler Mahallesi Kavşağı'nda İ.K. (40) idaresindeki 03 UL 256 plakalı tırla çarpıştı.

Çarpışmanın etkisi ile 26 AB 101 plakalı otomobil karşı şeride geçerek, seyir halinde olan K.K. (52) idaresindeki 55 TH 451 plakalı otomobile ardından da E.A. (65) idaresindeki 16 AHL 159 plakalı otomobil ile E.K'nin (43) kullandığı 16 AEE 556 plakalı otomobile çarptı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yaralıları sıkıştıkları yerden çıkartarak sağlık görevlilerine teslim etti.

Olay yerindeki müdahalenin ardından yaralanan 16 AHL 159 plakalı otomobil sürücüsü E.A, 26 AB 101 plakalı araç sürücüsü A.K. ile aynı araçta bulunan F.Ş.K. (70) ve 16 AHL 159 plakalı araçta yolcu olarak bulunan F.S.A. (62), İnegöl Devlet Hastanesine sevk edildi.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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