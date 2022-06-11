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Bursa'da açılışa hazırlanan dernek binasından hırsızlık yapıldı

11.06.2022 20:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansırken, şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde açılışı gerçekleştirilecek dernek binasından hırsızlık anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

Bursa Çerkes Kültür Derneğinin yeni binasına açılış hazırlıkları için sabah saatlerinde gelen görevliler, dizüstü bilgisayar, ses sistemi ve bazı elektronik malzemelerin yerinde olmadığını fark etti.

Bunun üzerine güvenlik kamerası kayıtlarının incelenmesi sonucu, kimliği henüz tespit edilemeyen bir şüphelinin, söz konusu malzemeleri çaldığı belirlendi.

Durumun haber verilmesi üzerine derneğe gelerek araştırma yapan polis ekipleri, şüphelinin bulunması için çalışma başlattı.

Dernek Başkanı Levent Turgut, yaptığı açıklamada, açılış gününde böyle bir olayı yaşamanın kendilerini üzdüğünü belirterek, "Emniyet güçlerinin şüpheliyi yakalayacağına inanıyorum." dedi.

- Dernek binasının açılışı gerçekleştirildi

Öte yandan derneğin yeni binasının açılışı gerçekleştirildi.

Programa, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Fethi Yıldız, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Kafkas Dernekleri Federasyonu (KAFFED) Genel Başkanı Prof. Dr. Ümit Dinçer ve davetliler katıldı.

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