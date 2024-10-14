Bursa'da aracıyla lise öğrencisine çarparak ağır yaralayan şüpheli tutuklandı

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, basın yayın kuruluşlarında yer alan "Bursa'da ehliyetsiz sürücü lise öğrencisini ağır yaraladı" haberine konu olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.
Z.N.S'ye çarpan aracın sürücüsü E.Ş'nin, Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Nilüfer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındığı belirtilen açıklamada, adliyeye sevk edilen şüphelinin, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince, "bilinçli taksirle yaralama" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildiği kaydedildi.