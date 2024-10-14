YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bursa
  4. Bursa'da aracıyla lise öğrencisine çarparak ağır yaralayan şüpheli tutuklandı

Bursa'da aracıyla lise öğrencisine çarparak ağır yaralayan şüpheli tutuklandı

AA AA
14.10.2024 08:46
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde, kullandığı araçla lise öğrencisine çarpıp ağır yaralayan zanlı tutuklandı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, basın yayın kuruluşlarında yer alan "Bursa'da ehliyetsiz sürücü lise öğrencisini ağır yaraladı" haberine konu olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Z.N.S'ye çarpan aracın sürücüsü E.Ş'nin, Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Nilüfer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındığı belirtilen açıklamada, adliyeye sevk edilen şüphelinin, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince, "bilinçli taksirle yaralama" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildiği kaydedildi.

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Bursa açıklama

Bursa Namaz Vakitleri 14 Ekim Pazartesi

İmsak
05:43
Sabah
07:06
Öğle
12:55
İkindi
16:01
Akşam
18:33
Yatsı
19:51
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Prime Alışveriş Festivali'nin yıldızları burada!

Prime Alışveriş Festivali'nin yıldızları burada!

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Günün en iyi, en cazip fırsatı! Camper Pelotas'ta %50 indirim

Günün en iyi, en cazip fırsatı! Camper Pelotas'ta %50 indirim

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.