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Bursa'da asker uğurlamasında yolu kapatan sürücülere para cezası

22.02.2022 12:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da asker uğurlamasında yolu kapatan sürücülere para ceza

Bursa'da asker uğurlaması sırasında araçlarıyla yolu kapatan 6 sürücüye para cezası verildi.

Alınan bilgiye göre, asker uğurlaması için otomobillerle kent merkezinde tur atan grup, Osmangazi ilçesinde Atatürk Caddesi'nde durarak yolu trafiğe kapattı.

Araçlardan inip oynayan kişilerin görüntüleri, çevredekiler tarafından cep telefonlarıyla kaydedilerek sosyal medyada yayımlandı.

Bunun üzerine harekete geçen Bursa Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, görüntülerden tespit ettikleri 6 araç sürücüsü hakkında toplam 5 bin 585 liralık ceza tutanağı düzenledi.

Ayrıca, bu sürücülerden birinin ehliyeti, ceza puanı dolduğu için iptal edildi.

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