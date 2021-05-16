Bursa'da balkondan düşen 2 yaşındaki çocuk yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir apartmanın ikinci katındaki evin balkonundan düşen 2 yaşındaki kız çocuğu, hastanede tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Yeni Mahalle Gaye Sokak'ta bulunan üç katlı bir binanın ikinci katında oturan Suriyeli ailenin 2 yaşındaki kızları Sara Hammamı, balkonda oynarken aşağıya düştü.

Ailesinin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan küçük kız, 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan minik Sara'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz