Bursa'da "Benim Hayalim, Benim Düğünüm" etkinliği yapıldı

Bursa'da Engelli Kadınlar Derneği (ENKADER) tarafından bu yıl 5'incisi düzenlenen "Beyaz Hayaller Projesi" kapsamında 8 engelli kadının düğün hayali temsili olarak gerçekleştirildi.

Osmangazi ilçesindeki bir düğün salonunda düzenlenen "Benim Hayalim, Benim Düğünüm" adlı etkinliğe engelliler ve aileleri yoğun ilgi gösterdi.

Engelli kadınlar ve yakınları, müzik eşliğinde dans edip eğlendi. Daha sonra temsili kına yakma merasimi yapıldı. Engelli kadınlar ile ailelerin duygulandığı görüldü.

Gece hatıra fotoğrafı çekimi ile son buldu.



