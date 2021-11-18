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Bursa'da bir araçta 3 bin sikke ele geçirildi

18.11.2021 14:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da bir araçta 3 bin sikke ele geçirildi

Bursa'da bir araçta 3 bin sikke ele geçirildi

Bursa'da durdurulan bir araçta 3 bin sikke bulundu.

Alınan bilgiye göre, Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, Samsun'dan Bursa'ya çok sayıda tarihi eser niteliği taşıyan sikke getirileceğini tespit etti.

Ekipler, şüpheliler A.G. ve E.A'nın içerisinde bulunduğu aracı durdurarak arama yaptı.

Aramada araca zulalanmış vaziyette 3 bin sikke ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında adli tahkikat yapıldı.

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