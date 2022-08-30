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Bursa'da bir fabrikada geri giden kamyonetle duvar arasına sıkışan işçi öldü

30.08.2022 00:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da bir fabrikada geri giden kamyonetle duvar arasına sıkışan işçi öldü

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir fabrikada, geri manevra yapan kamyonetle duvarın arasına sıkışan işçi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Mahmudiye Mahallesi'ndeki bir fabrikada işçilerden Mithat Uyar (51), fabrika içinde geri manevra yapan Ramazan A. (52) idaresindeki 16 PS 281 plakalı kamyonet ile duvar arasına sıkıştı.

Ağır yaralanan işçi, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Uyar, buradaki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Öte yandan kamyonet sürücüsü, emniyet ekipleri tarafından gözaltına alındı.

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