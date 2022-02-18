Bursa'da bir kişi ağabeyi tarafından tabancayla yaralandı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde ağabeyi tarafından tabancayla vurulan kişi hastaneye kaldırıldı.
Altınova Mahallesi'nde ikamet eden Seçkin Ş. ile ağabeyi S.Ş. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine S.Ş, kardeşini tabancayla bacağından yaraladı.
İhbar üzerine adrese sevk edilen sağlık ekipleri, Seçkin Ş'yi Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.
Olay yerinden kaçan şüpheli aranıyor.
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz