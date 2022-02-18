YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bursa
  4. Bursa'da bir kişi ağabeyi tarafından tabancayla yaralandı

Bursa'da bir kişi ağabeyi tarafından tabancayla yaralandı

18.02.2022 13:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da bir kişi ağabeyi tarafından tabancayla yaralandı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde ağabeyi tarafından tabancayla vurulan kişi hastaneye kaldırıldı.

Altınova Mahallesi'nde ikamet eden Seçkin Ş. ile ağabeyi S.Ş. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine S.Ş, kardeşini tabancayla bacağından yaraladı.

İhbar üzerine adrese sevk edilen sağlık ekipleri, Seçkin Ş'yi Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Olay yerinden kaçan şüpheli aranıyor.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İnegöl'de otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen araca çarptı; 6 yaralıİnegöl'de otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen araca çarptı; 6 yaralı
Isparta'da 17 yaşındaki kayıp kız aranıyorIsparta'da 17 yaşındaki kayıp kız aranıyor
Sivasspor Kulübünden sosyal medya paylaşımlarına tepki:Sivasspor Kulübünden sosyal medya paylaşımlarına tepki:

Bursa Namaz Vakitleri 18 Şubat Cuma

İmsak
06:23
Sabah
07:47
Öğle
13:23
İkindi
16:20
Akşam
18:49
Yatsı
20:08

Bursa Nöbetçi Eczaneler18 Şubat Cuma

Yeni Orhan Eczanesi
Buyukorhan
Gemlik Körfez Eczanesi
Gemlik
Zeynep Özdemir Eczanesi
Gemlik
Çınarönü Eczanesi
Gursu
Derman Eczanesi
Harmancik
Ege Eczanesi
Inegol
Mustafa Eczanesi
Inegol
Tümünü Göster
Bursa ECZANELER
Bursa ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Sosyal medya onu konuşuyor! Zambiya’dan geldi, Afyon’u tanıtıyor

Sosyal medya onu konuşuyor! Zambiya’dan geldi, Afyon’u tanıtıyor

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Evinizde şık ve rahat olmanın ilk adımı: Pijama ve eşofman kombini

Evinizde şık ve rahat olmanın ilk adımı: Pijama ve eşofman kombini

‘Temel İçgüdü’ itirafı! İntikamını böyle almış

‘Temel İçgüdü’ itirafı! İntikamını böyle almış

Kepek sorunu ev yapımı karışım sayesinde tarihe karışıyor

Kepek sorunu ev yapımı karışım sayesinde tarihe karışıyor

Evdeki her işinizi çok daha kolay hale getirecek harika ürünler

Evdeki her işinizi çok daha kolay hale getirecek harika ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.