Bursa'da bir kişi cami tuvaletinde ölü bulundu

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir kişi, cami tuvaletinde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Orhan Bey Camisi yakınındaki tuvaletin çalışanları, tuvalete giren bir esnafın uzun süre çıkmaması üzerine kapıyı çaldı. Cevap alamayan çalışanlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde isminin Sami Ergin (60) olduğu tespit edilen kişinin, hayatını kaybettiği belirlendi.

Ergin'in cesedi, inceleme sonrası otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

