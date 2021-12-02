Bursa'da boşanma aşamasındaki eşini silahla öldüren sanık yargılanıyor

Bursa'da boşanma aşamasındaki eşini silahla vurarak öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi.

Bursa 9. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Mehmet Y. (36), cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Öldürülen Aygün Y'nin anne ve babası ile bazı yakınları, taraf avukatları ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı vekili ise salonda hazır bulundu.

Mahkeme başkanı, sanıkla maktulün görüşmelerinin bilirkişi tarafından çözümlendiğini belirterek ikili arasında geçen bazı diyalogları salonda okudu.

Söz verilen sanık, eşi tarafından aldırılan uzaklaştırma kararlarının kendisine geç bildirildiğini, bu durumdan çocuğunu görmeye gittiğinde haberdar olduğunu belirterek, maktul ve ailesinin, kanunların kadınları koruduğunu söyleyerek sürekli kendisini tehdit ettiğini ileri sürdü.

Yaşanan olayda planlamanın söz konusu olmadığını iddia eden sanık, "Öyle olsa kılık değiştirir, saklanırdım. Kameraların görmediği bir yer seçerdim. Böyle olmasını istemezdim." dedi.

Esas hakkındaki mütalaasını sunan cumhuriyet savcısı, sanığın "eşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını ve tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti.

Mütalaayı yeterli bulmadıklarını dile getiren müşteki avukatı, sanığın olay günü ateş etme eylemine ısrarla devam ettiğini ve öncesinde maktule karşı "Bu iş 21 Nisan'da bitecek" dediğini belirterek, "eşe karşı tasarlayarak canavarca hisle kasten öldürme" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı vekili de sanığın "eşe karşı tasarlayarak canavarca hisle kasten öldürme" suçundan indirim uygulanmaksızın cezalandırılmasını talep etti.

Maktulün babası Rafet Y, sanığın pişmanlığının söz konusu olmadığını belirterek, "Her şeyi planlamıştır. Ses kayıtları bunu doğrulamaktadır. En ağır şekilde cezalandırılmasını istiyoruz." diye konuştu.

Gerçekleşen olayda tasarlamaya yönelik söylemleri kabul etmediklerini ifade eden sanık avukatı, müvekkilinin bu yönde herhangi bir eyleminin olmadığını ileri sürdü. Sanık müdafi, gelen bilirkişi raporunu detaylı incelemek için süre talep etti.

Talebi kabul eden mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

- Olay

Nisan ayında Osmangazi ilçesi Yunuseli Mahallesi'nde işe gitmek için evinden çıkan Aygün Y, parkta kendisini bekleyen ayrı yaşadığı eşi Mehmet Y. tarafından tabancayla öldürülmüştü. Yıldırım ilçesi Erikli Mahallesi'ne kaçan zanlı, silahıyla bir evin balkonuna çıkıp havaya ateş açarak intihar edeceğini söylemişti. Polisin yaklaşık 2 saatlik ikna çabasının ardından silahı bırakıp teslim olan şüpheli tutuklanmıştı.

