Bursa'da boşanma aşamasındaki karısını ve taksi şoförünü tabancayla yaralayan şüpheli tutuklandı

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan şüpheli K.E, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılıkça sorgulanan K.E, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklandı.

OLAY

Meltem E, dün Yıldırım ilçesi Sinandede Mahallesi 9. Lale Sokak'ta 16 T 0549 plakalı taksiye bindiği sırada, başka bir taksinin şoförlüğünü yapan boşanma aşamasındaki eşi K.E. ile karşılaşmıştı. K.E, yanındaki tabancayla Meltem E'nin bulunduğu taksiye ateş ederek kaçmıştı. Kadının bindiği taksinin şoförü ise aracıyla Yıldırım Beyazıt Polis Merkezi Amirliğine giderek yardım istemişti.

Kolundan yaralanan Meltem E. ve taksi şoförü, ihbar üzerine polis merkezine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılmıştı.





