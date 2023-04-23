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Bursa'da çatıdan merdiven boşluğuna düşen çocuk ağır yaralandı

23.04.2023 07:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da apartmanın çatısında gezerken merdiven boşluğuna düşen yabancı uyruklu çocuk ağır yaralandı.

Bursa'da çatıdan merdiven boşluğuna düşen çocuk ağır yaralandı

Yabancı uyruklu 10 yaşındaki A.E.A, Orhangazi ilçesi Arapzade Mahallesi Dağcıoğlu Caddesi'nde oturdukları apartmanın terasından çatıya çıktı.

Bir süre sonra yan apartmanın çatısına geçen A.E.A, çatının çökmesi sonucu yaklaşık 4 metre yükseklikten merdiven boşluğuna düştü.

Yaralı çocuğun feryatlarını duyan komşular ve esnaf, apartmana çıktıklarında A.E.A'nın kanlar içerisinde yattığını gördü.

Yaralı çocuk, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan A.E.A'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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Bursa Orhangazi çocuk düşme

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