Bursa'da çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor

Bursa'nın İznik ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Derbent Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı bir helikopter, iki ilk müdahale aracı, bir arazöz, bir su tankeri ve 18 personel sevk edildi.

Ekipler, yangını kontrol altına almaya çalışıyor.

