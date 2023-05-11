Bursa'da cinayet sanığına yeniden yargılamada da müebbet hapis verildi

Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Ferhat Saka, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Sanık ile maktul Ali Şeker'in yakınlarının avukatları ise mahkeme salonunda hazır bulundu.

Savunmasını yapan sanık Saka, takdirin mahkemede olduğunu belirterek, tahliyesini talep etti.

Sanığın avukatı ise Ali Şeker ile Saka'nın caddenin iki farklı noktasında birbirleriyle bakışmaları ve işaretleşmelerinin olduğunu, maktulün müvekkiline küfrettiğini ve görüntülerin kamera kaydında bulunduğunu öne sürdü.

Müvekkilinin meşru müdafaa kapsamında suçu işlediğini savunan sanık vekili, haksız tahrik indirimi uygulanarak tahliyesine hükmedilmesi talebinde bulundu.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığa "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası verdi.

OLAY VE YARGILAMA SÜRECİ

Ahmet Vefik Paşa Mahallesi'nde 2020 yılının eylül ayında yaşanan olayda, Ferhat Saka ile Ali Şeker arasında çıkan tartışma kavgaya dönüşmüş, Saka'nın tekme, yumruk ve kemerle saldırısı sonucu Şeker yaralanmıştı.

Sağlık ekiplerince Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Şeker, 3 gün sonra yoğun bakımda yaşamını yitirmişti.

Polis tarafından gözaltına alınan Ferhat Saka ise tutuklanmış, Bursa 6. Ağır Ceza Mahkemesinde yapılan yargılama sonucunda mahkeme heyetince "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı. Karara itiraz edilmesi üzerine dosyayı ele alan Bursa Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, sanık için alınan cezai ehliyet raporu gerekçesiyle yerel mahkemenin kararını bozmuştu.

