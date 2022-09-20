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Bursa'da denize düşen 72 yaşındaki kişi boğuldu

20.09.2022 17:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da denize düşen 72 yaşındaki kişi boğuldu

Bursa'nın Gemlik ilçesinde denize düşen kişi hayatını kaybetti.

İlçe merkezi sahilinde iskelede bulunanlar, denizde bir kişinin hareketsiz olduğunu fark etti.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, vatandaşların da yardımıyla 72 yaşındaki Mahmut Türker'i sudan çıkardı.

Sağlık ekiplerince Gemlik Devlet Hastanesine götürülen Türker, müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Türker'in denize düştüğü öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Gemlik boğulma

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