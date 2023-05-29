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Bursa'da devrilen servis aracının sürücüsü yaralandı

29.05.2023 07:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, 2 servis aracının çarpıştığı kazada, devrilen aracın sürücüsü yaralandı.

Hakan Gülmez idaresindeki 16 BAB 453 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle Hacivat Mahallesi Ankara Yolu Caddesi'nde, aynı yönde seyir halindeki Hüseyin K. yönetimindeki 16 ANV 153 plakalı servis aracına arkadan çarparak devrildi.

Durumun bildirilmesi üzerine, olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan, yolcu bulunmayan minibüsün sürücüsü Gülmez, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan araç parçalarının yola saçılması nedeniyle trafik akışı kontrollü sağlandı.

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Bursa kaza

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