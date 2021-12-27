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Bursa'da direksiyon başında kalp krizi geçirerek kaza yapan sürücü öldü

27.12.2021 20:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da direksiyon başında kalp krizi geçirerek kaza yapan sürücü öldü

Bursa'nın Gemlik ilçesinde, kullandığı otomobilde kalp krizi geçirdiği belirtilen kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, 77 DC 124 plakalı otomobiliyle Bursa-Gemlik karayolundan Gemlik istikametine seyreden Dinçer Koru (61), direksiyon başında kalp krizi geçirdi.

Kontrolden çıkan otomobil, serbest bölge köprüsü civarında yol kenarındaki yağmur suyu giderine çarparak durabildi.

Kazayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Koru'yu Gemlik Devlet Hastanesine götürdü.

Kalp krizi geçirdiği tespit edilen Koru, buradaki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası kalp krizi

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