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Bursa’da duayen iş adamı Ali Osman Sönmez özlemle anıldı

BURSA HABERLERİ  | 12.10.2020 16:55 | Son Güncelleme

Bursa’ya kalıcı eserler kazandıran duayen işadamı Ali Osman Sönmez, bu yıl vefatının 19.

Bursa’ya kalıcı eserler kazandıran duayen işadamı Ali Osman Sönmez, bu yıl vefatının 19. yıl dönümü nedeniyle Emirsultan’daki kabri başında anıldı.
Duayen iş adamı Sönmez Holding’in kurucusu Ali Osman Sönmez, 19. ölüm yıl dönümünde Emir Sultan’daki kabri başında aile fertleri tarafından dualarla anıldı. Sönmez Holding Yönetim Kurulu Başkanı Celal Sönmez ve eşi Ümran Sönmez, oğulları Osman Sönmez ve Cemil Sönmez, merhum iş adamı Ali Osman Sönmez’in mezarını ziyaret ederek dualar okudu.
Sönmez Holding Yönetim Kurulu Başkanı Celal Sönmez merhum Ali Osman Sönmez’i kabri başında anarken koskoca bir 19 yıl geçtiğini ve aziz hatırasına saygıyı aynı şevk ve heyecanla duyduklarını ifade etti. Sönmez, "Koskoca bir 19 yıl geçti. Hem acısı bizim için dün gibi hem de onun aziz hatırasına saygıyı aynı şevk ve heyecanla duyuyoruz. Ailecek de bunu sürdürmeye ömrümüz yettiği sürece devam edeceğiz. Yattığı yer nur olsun. Cennet mekanı olsun. Yaptıklarından bütün Bursa’ya ne kadar bir katkı sağlayabildiysek, sağlayabildiyse ne mutlu bizlere. Onun sayesinde hayırla anılmak çok güzel bir şey. Yattığı yerde huzur bulsun, ışıklar içinde uyusun" dedi.
Ali Osman Sönmez kimdir?
Bulgaristan’ın Mestanlı kasabasında 1926 yılında dünyaya gelen Ali Osman Sönmez, ilk ve orta öğrenimini tamamladıktan sonra, 7 yıl Yunanistan’da kaldı.1948 yılında Türkiye’ye gelen Ali Osman Sönmez, İnegöl ilçesine yerleşti. Tekel idaresinde bir süre memurluk yapan Sönmez, daha sonra kendi arzusu ile görevinden ayrılarak ticaret hayatına atıldı. Ali Osman Sönmez sanayicilik, İş Adamlığı, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı, Odalar Birliği Konsey Başkanlığı, Sönmez Holding İdare Meclisi Başkanlığı ile 20. Dönem Bursa Milletvekilliği yaptı. Evli ve bir çocuk babasıydı. 12 Ekim 2001 Cuma günü vefat eden Sönmez’in naaşı, ertesi gün yapılan törenlerin ardından Bursa Emirsultan Mezarlığı’ndaki aile kabristanına defnedildi.

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