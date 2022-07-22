YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bursa
  4. Bursa'da esnaf iş yerinde bulduğu el çantasını sahibine teslim etti

Bursa'da esnaf iş yerinde bulduğu el çantasını sahibine teslim etti

22.07.2022 15:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da esnaf iş yerinde bulduğu el çantasını sahibine teslim etti

Bursa'da esnaf iş yerinde bulduğu el çantasını sahibine teslim etti

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir esnaf, iş yerinde fark ettiği içinde ziynet eşyası ve para bulunan el çantasını sahibine teslim etti.

Eski Belediye Meydanı'nda faaliyet gösteren bir yapı marketin sahibi Hüseyin Sevinç iş yerinde el çantası buldu. Sevinç, sahibine ulaşamadığı çantayı İnegöl Belediyesi zabıta ekiplerine verdi.

Zabıta ekipleri, içinde ziynet eşyası ve bir miktar para ile kimlik kartları bulunanın el çantasının Tacil Sancak'a ait olduğunu tespit etti.

Zabıta karakoluna davet edilen Sancak'a cüzdanı verildi.

Sancak, esnaf Sevinç'e duyarlı davranışından dolayı teşekkür etti.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Turan Orkestrası Bursa'da konser verdiTuran Orkestrası Bursa'da konser verdi
GÜNCELLEME 2 - Adana'da çıkan orman yangını kontrol altına alındıGÜNCELLEME 2 - Adana'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Bursa'da Yunus timlerinin karıştığı kazada 2 polis yaralandıBursa'da Yunus timlerinin karıştığı kazada 2 polis yaralandı
Anahtar Kelimeler:
Bursa İnegöl cüzdan

Bursa Namaz Vakitleri 23 Temmuz Cumartesi

İmsak
03:59
Sabah
05:46
Öğle
13:15
İkindi
17:11
Akşam
20:34
Yatsı
22:13

Bursa Nöbetçi Eczaneler23 Temmuz Cumartesi

Yeni Orhan Eczanesi
Buyukorhan
Günay Eczanesi
Gemlik
Nur Eczanesi
Gemlik
Yeni Eczanesi
Gursu
Derman Eczanesi
Harmancik
Enver Eczanesi
Inegol
Hacettepe Eczanesi
Inegol
Tümünü Göster
Bursa ECZANELER
Bursa ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Akılalmaz olay! Önce karşısında çırılçıplak soyundu sonra...

Akılalmaz olay! Önce karşısında çırılçıplak soyundu sonra...

Sosyal medyada gündem oldular! Aynı adamla nişanlanan ikizler...

Sosyal medyada gündem oldular! Aynı adamla nişanlanan ikizler...

Alışverişiniz en uyguna gelsin! İşte Prime Alışveriş Festivali'nde en çok satan ürünler

Alışverişiniz en uyguna gelsin! İşte Prime Alışveriş Festivali'nde en çok satan ürünler

Peri masalı kabusa döndü! Evlilik teklifini mahveden olay

Peri masalı kabusa döndü! Evlilik teklifini mahveden olay

Denizin ortasındaki sörf tahtasında cinsel ilişkiye girdiler

Denizin ortasındaki sörf tahtasında cinsel ilişkiye girdiler

Tıraş bıçağı satın almaktan artık bıktınız mı? O zaman doğru yerdesiniz!

Tıraş bıçağı satın almaktan artık bıktınız mı? O zaman doğru yerdesiniz!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.