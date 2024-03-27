Bursa'da freni arızalanan otobüs, bir araca ve demir korkuluklara çarptı

Namazgah Mahallesi Işıklar Caddesi'nden Çelebi Mehmet Bulvarı'na doğru seyreden İbrahim İ. (45) idaresindeki 16 S 5310 plakalı otobüsün freni arızalandı.

Sürücüsünün durdurmaya çalıştığı otobüs, önce park halindeki 16 VL 668 plakalı panelvan minibüse, ardından bir apartmana birkaç metre kala demir korkuluklara çarptı.

Herhangi bir yaralanmaya sebebiyet vermeyen kazanın ardından olay yerine polis ekibi sevk edildi.

Gerekli incelemelerin ardından kaza yapan otobüsün bulunduğu yerden götürülmesi için çalışma başlatıldı.





