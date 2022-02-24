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Bursa'da hafif ticari aracın çarptığı baba ile oğlu yaralandı

24.02.2022 12:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da hafif ticari aracın çarptığı baba ile oğlu yaralandı

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken bir aracın çarpması sonucu yaralanan baba ve oğlu hastaneye kaldırıldı.

Bursa-Yalova kara yolunda seyreden Galip A. (62) idaresindeki 16 NUT 92 plakalı hafif ticari araç, ilçe merkezinde karşıya geçmeye çalışan İsmail Hava (41) ile oğlu Yiğit'e (5) çarptı.

Yola savrularak yaralanan baba ile oğluna ilk müdahaleyi yakında bulunan özel hastaneden gelen sağlık görevlileri yaptı.

Yiğit Hava, çevredekiler ve sağlık merkezinin personeli tarafından bu hastaneye taşındı. Baba İsmail Hava da 112 Acil Servis ekiplerince Orhangazi Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Sürücü Galip A. ise ifade işlemleri için polis merkezine götürüldü.

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