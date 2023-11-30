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Bursa'da hırsızlık için güvenlik kamerası olmayan sokakları seçen 5 şüpheli yakalandı

30.11.2023 10:46 | Son Güncelleme:
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde güvenlik kamerası olmayan sokakları belirleyerek 11 evden hırsızlık yapan şüpheliler, Orhangazi ilçesindeki 12'nci teşebbüslerinde suçüstü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri ile İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede 11 evden ziynet eşyası, elektronik eşya, tespih gibi malzemeleri çalan hırsızları yakalamak için harekete geçti.

Çok sayıda güvenlik kamerasının kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelilerin Mertcan Ç. (21), Berzan E. (30), Gökhan E. (32), İshak K. (28) ve Aytekin S. (47) olduğunu, İstanbul ve Aydın'da yaşayan bu kişilerin 3 hafta boyunca cumartesi günleri Bursa'ya gelip hırsızlık yaptıktan sonra geri döndüklerini tespit etti.

Zanlıları yakalamak için kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelilerin İnegöl'e geldikten sonra araçlarını bir yere bırakıp yürüyerek güvenlik kamerası olmayan sokakları tespit ettiklerini ve hırsızlığı bu sokaklarda gerçekleştirdiklerini belirledi.

Teknik ve fiziki takibe alınan zanlılardan Berzan E, Gökhan E, İshak K. ve Aytekin S'nin, geçen cumartesi İstanbul'da buluşup otomobille Orhangazi'ye geldiğini belirleyen ve şüphelileri adım adım takip eden polis, bu kişileri suçüstü yakaladı. Mertcan Ç. ise Aydın'da gözaltına alınarak Bursa'ya getirildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan Berzan E, Gökhan E, İshak K. ve Mertcan Ç. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Aytekin S'nin ise emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kamera kayıtlarında, şüphelilerin sokaklarda yürüyerek binaları gözetledikleri, bazı apartmanların önünden birkaç kez geçtikleri görülüyor.

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Aydın Bursa İstanbul İnegöl Orhangazi hırsızlık

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