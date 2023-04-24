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Bursa’da iki grup arasında çıkan tartışmada silahlar konuştu: 2 yaralı

24.04.2023 09:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa’da iki grup arasında çıkan sözlü tartışma yerini silahlara bıraktı.

Saldırgan şahıslardan biri, yanında getirdiği tabancayla arka arkaya tetiğe bastı. Kurşunların hedefi olan iki kişi hastaneye kaldırılırken, polis olayla ilgili çalışma başlattı.

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Yıldırım Beyazıt Caddesi üzerinde meydana geldi.

İddiaya göre cadde üzerinde bulunan dükkan sahipleriyle aralarında husumet bir grup dükkanın önünde karşılaştılar. İki grup arasında çıkan sözlü tartışma kısa sürede yerini kavgaya bıraktı. Taraflardan biri yanında getirdiği tabancayla arka arkaya tetiğe bastı. Kurşunların hedefi olan 2 dükkan sahibi kanlar içinde yerde kaldı. Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkez’ine bildirmesiyle bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri yaralanan şahıslara olay yerinde ilk yaptığı müdahalenin ardından hastaneye sevk etti.
Polis kaçan şahısların yakalanması için çalışma başlatırken, olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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