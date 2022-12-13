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Bursa'da kaçak tütün operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

13.12.2022 13:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da jandarma ekiplerince düzenlenen kaçak tütün operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Bursa Jandarma Komutanlığı ekipleri, M.E.U. ile T.Ç'nin kent genelinde kaçak tütün ve tütün mamulü sattığını tespit etti.

Bunun üzerine şüphelileri takibe alan ekipler, Kestel ilçesindeki bir depoya baskın yaptı.

Söz konusu adreste gerçekleştirilen aramalarda, 3 milyon 40 bin makaron (filtreli sigara kağıdı), 75 bin bandrolsüz sigara, 275 kilogram tütün, 80 kilogram nargile kömürü, 48 paket sigara kağıdı ve yeniden kullanılmak üzere sökülmüş 4 bin yasa dışı bandrol ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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