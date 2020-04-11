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Bursa'da kaçak tütün operasyonunda bir kişi gözaltına alındı

BURSA HABERLERİ  | 11.04.2020 13:57 | Son Güncelleme

Bursa'da kaçak tütün operasyonunda bir kişi gözaltına alındı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde düzenlenen kaçak tütün operasyonunda bir kişi gözaltına alındı.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılığın önlenmesi faaliyetleri kapsamında kaçak nargile tütünü imalatı yaptığı tespit edilen A.Y'nin Cerrah Mahallesi'ndeki evine operasyon düzenledi.

Şüphelinin evinde ve müştemilatında yapılan aramada 310 kilogram kıyılmış nargile tütünü, 153 litre nargile yapımında kullanılan farklı aromalı nargile şerbeti, 3 bin 800 nargile paketi, 18 boş kova, 641 marka etiketi, kıyma makinesi, iki tüp, ocak, elektronik terazi ve paketleme makinesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan A.Y'nin jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Bursa İl Jandarma Komutanlığı

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