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Bursa'da kamyonet ile motosikletin çarpışması kameraya yansıdı

03.08.2021 15:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da kamyonet ile motosikletin çarpışması kameraya yansıdı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde kamyonet ile motosiklet çarpıştı. Motosiklet sürücüsünün yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Alınan bilgiye göre, Semih T. idaresindeki motosiklet ile İsmail Hakkı Y. idaresindeki 16 ALL 130 plakalı kamyonet, Kemalpaşa Mahallesi Cami Sokak’ta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yere düşen motosiklet sürücüsü yaralandı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi yaparken, bir vatandaş, yaralının sıcaktan etkilenmemesi için şemsiye tuttu.

İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Bu arada kaza anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

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