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Bursa'da kayıp olarak aranan 2 kız çocuğu bulundu

25.11.2021 16:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da kayıp olarak aranan 2 kız çocuğu bulundu

Bursa'da dört gündür kayıp olarak aranan 2 kız çocuğu bulunarak ailelerine teslim edildi.

Alınan bilgiye göre, 21 Kasım'da gezmek için evlerinden ayrılan G.N.K. (16) ile arkadaşı A.A. (16), eve dönmedi. Bunun üzerine Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Çarşı Polis Merkezi Amirliği'ne giden aileler, kızlarıyla ilgili kayıp müracaatında bulundu.

Konuyu araştıran Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, dün akşam saatlerinde kızların Ortabağlar Mahallesi'nde olduklarını belirledi.

G.N.K. ve A.A'yı bulan ekipler, çocukları ailelerine teslim etti.

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