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Bursa’da kısıtlamaya saatler kala yoğun trafik oluştu

BURSA HABERLERİ  | 04.12.2020 19:47 | Son Güncelleme

Bursa’da sokağa çıkma kısıtlamasına saatler kala uzun araç kuyrukları oluştu.İçişleri Bakanlığı’nca yayınlanan genelge doğrultusunda hafta sonu yurt genelinde uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlaması öncesi İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, denetimlerini artırdı.

Bursa’da kısıtlamaya saatler kala yoğun trafik oluştu

Bursa’da sokağa çıkma kısıtlamasına saatler kala uzun araç kuyrukları oluştu.
İçişleri Bakanlığı’nca yayınlanan genelge doğrultusunda hafta sonu yurt genelinde uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlaması öncesi İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, denetimlerini artırdı. Kentte kısıtlama öncesi uzun araç kuyrukları oluştu.
Ekipler, kısıtlama öncesi insan kalabalıklığının yoğun olduğu meydan, cadde, pazar ve çarşılarda görev aldı. Trafiğin yoğun olduğu Fomara Meydanı’nda ekipler yolları açabilmek için yoğun çaba sarfetti.

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