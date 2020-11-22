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Bursa'da kız isteme merasimi için toplu yemek servisi yapan restoran hakkında işlem başlatıldı

BURSA HABERLERİ  | 22.11.2020 21:00 | Son Güncelleme

Bursa'da kız isteme merasimi için toplu yemek servisi yapan restoran hakkında işlem başlatıldı

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde kız isteme merasimi için yaklaşık 30 kişiye yemek servisi yapılan restoran hakkında işlem başlatıldı.

Bursa Valiliğinden yapılan açıklamada, Nilüfer Eker Park'taki bir restoranın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine ilişkin genelge kapsamı dışında müşterilerine içeride yemek servisi yaptığı yönünde ihbar alındığı belirtildi.

Söz konusu iş yerine uygulama yapıldığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İş yerinin açık olduğu, yaklaşık 30 kişiye yemek servisi yapıldığı, 2 aile arasında kız isteme merasimi çerçevesinde yemek verildiği, ayrıca dışarıya da paket servisi yapıldığı tespit edilmiş, genelge hükümleri doğrultusunda söz konusu işletme hakkında gerekli işlem tesis edilmiştir. Sosyal medyada iddia edilenlerin aksine işletme içerisinde bir kamu görevlisinin bulunduğuna dair bir tespit yapılamamış, görevlilerimizin de içeriye girmesine yönelik herhangi bir engelleme söz konusu olmamıştır."

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