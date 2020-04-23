Bursa’da korona virüse bir kayıp daha

Korona virüs sebebiyle karantina altına alınan Karaköy’de virüsün ilk görüldüğü kişilerden birisi olan İsmihan Ayva’nın hayatını kaybettiği öğrenildi.

Mustafakemalpaşa’nın karantina altındaki tek bölgesi olan Karaköy Mahallesi’nde virüsün ilk görüldüğü kişilerden birisi 72 yaşındaki İsmihan Ayva’ydı. Yaklaşık 17 gün önce Bursa’da özel bir hastanede tedavi altına alınan yaşlı kadının, tedavinin 15. gününde vefat ettiği öğrenildi. Ayva, 21 Nisan günü toprağa verildi.

Edinilen bilgiye göre mahallede virüs görülen kişilerden tedavileri iyi geçenler evlerine döndü. Şu anda mahalleden 4 kişi Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi’nde tedavi görüyor. Bu 4 kişi haricinde hastanede kimsenin olmadığı öğrenildi.

