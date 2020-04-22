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Bursa'da koronavirüsü yenen 18 günlük bebek taburcu edildi

BURSA HABERLERİ  | 22.04.2020 11:17 | Son Güncelleme

Bursa'da koronavirüsü yenen 18 günlük bebek taburcu edildi

Bursa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisinin ardından sağlığına kavuşan 18 günlük kız bebek, hastaneden taburcu edildi.

Bursa İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, anne ve babasının koronavirüse yakalanmasının ardından bebeğe yapılan test sonucu da pozitif çıktı. Bunun üzerine Bursa Şehir Hastanesinde tedavi altına alınan bebek, 8 günlük tedavisinin ardından iyileşerek taburcu edildi.

Açıklamada ifadelerine yer verilen Bursa Şehir Hastanesinde görevli Yenidoğan Uzmanı Dr. Bayram Ali Dorum, bebeğin henüz 10 günlükken, anne ve babasında Kovid-19 enfeksiyonu pozitif olduğu için hastaneye getirildiğini aktardı.

Yapılan testler sonucu bebekte de enfeksiyon saptadıklarını belirten Dorum, "Yaklaşık 8 gün boyunca sadece destek tedavisi ve izlem gerçekleştirdik. Bu süre boyunca herhangi bir solunum sıkıntısı ya da solunum desteği ihtiyacı gelişmedi. 8 günden sonra yaptığımız testte hastalığı yendiğini, testlerin sonucunun da negatif çıkmış olduğunu gördük ve bugün ailesine kavuşturuyoruz." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Bebek Kovid-19 Tedavi

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