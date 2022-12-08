YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bursa
  4. Bursa’da köyler, “Köy Yaşam Merkezleri” ile yeniden hayat buluyor

Bursa’da köyler, “Köy Yaşam Merkezleri” ile yeniden hayat buluyor

08.12.2022 11:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa’da oluşturulan Köy Yaşam Merkezlerinde gerçekleştirilen faaliyetlere katılan vatandaşlar eğitimlerine devam ediyor.

Bursa’da köyler, “Köy Yaşam Merkezleri” ile yeniden hayat buluyor

Bursa’da açılan Köy Yaşam Merkezleriyle ilgili yürütülen çalışmalar hakkında bilgi veren İl Millî Eğitim Müdürü Serkan Gür, “Milli Eğitim Bakanlığımızca hayata geçirilen “Köy Yaşam Merkezleri Projesi” ile kullanılmayan köy okulu binaları, ihtiyaçlar doğrultusunda anaokulu, ilkokul ve halk eğitimi merkezine dönüştürüyoruz. Bu proje ile açılan köy yaşam merkezlerinde gerçekleştirilecek eğitim faaliyetlerinin çeşitliliğini artırmayı ve bu merkezleri bir cazibe merkezi haline getirmeyi hedefliyoruz. “Köy Yaşam Merkezleri” ile matematik, doğa, bilim ve tasarım alanlarında hizmet veren atölyelerle gençlik kampları gibi eğitsel ve sosyal etkinliklerin yapılacağı alanlara dönüşürken çocukların ve ebeveynlerin aynı çatı altında eğitim ve üretim süreçlerine katılmalarını sağlıyoruz.” şeklinde konuştu.

GÜR: “BU MERKEZLERİMİZİN SAYISINI 78’E ÇIKARMAYI PLANLIYORUZ.”

Bursa’da şu an itibariyle 59 tane Köy Yaşam Merkezi’nin bulunduğunu ifade eden Gür, “Çalışmalarımız devam ediyor, bu merkezlerimizin sayısını 78’e çıkarmayı planlıyoruz. Tüm vatandaşlarımızı bu merkezlerimize davet ediyoruz.” dedi.

Gür: “Halk eğitimi merkezlerimizin faaliyetlerinde kullanılmak ya da öğrencilerimizin buralara gelip bir şeyler öğrenmesini sağlamak üzere köy okullarımız,köy yaşam merkezi olarak tekrar hayata kavuşuyor. Bakanımız bu alanların özellikle yaşamasını, geleneksel kültürümüzün devamlılığı ve çocuklarımızın yetişmesi açısından önemli gördü ve Türkiye’de böyle bir hareket başladı. Bu merkezlerimizde eğitimlerin yanı sıra çok güzel bir üretim ve satış hareketliliği de var. Daha da önemlisi kadın istihdamının Türkiye’de güçlenmesi çok güzel bir şekilde temsil ediliyor. Türkiye’de özellikle köylerin varlığını, burada yetişen insanların ve kültürünün ne kadar önemli olduğunu Türkiye’ye gösteren bu merkezlerimize gönül veren herkese başarılar diliyor, emeği geçenlere teşekkür ediyorum.” dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Gece kulübüne giden müşteri, tartıştığı 3 çalışanı tabancayla vurduGece kulübüne giden müşteri, tartıştığı 3 çalışanı tabancayla vurdu
Taksim’de Fas’ın galibiyeti coşkuyla kutlandıTaksim’de Fas’ın galibiyeti coşkuyla kutlandı
İzmir'de ilaç reçetesi nedeniyle doktoru tehdit eden sanıkların yargılandığı davada karar çıktı:İzmir'de ilaç reçetesi nedeniyle doktoru tehdit eden sanıkların yargılandığı davada karar çıktı:
Anahtar Kelimeler:
Bursa

Bursa Namaz Vakitleri 8 Aralık Perşembe

İmsak
06:36
Sabah
08:06
Öğle
13:00
İkindi
15:24
Akşam
17:45
Yatsı
19:10
Bursa ECZANELER
Bursa ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Ayin yapıyorlardı! 14 kişi sele kapılıp hayatını kaybetti

Ayin yapıyorlardı! 14 kişi sele kapılıp hayatını kaybetti

Okuldan eve geç dönüyordu! Babası takip edince...

Okuldan eve geç dönüyordu! Babası takip edince...

Yılın en iyi bluetooth kulaklıklarını sizin için seçtik! Bu kulaklıklara bayılacaksınız

Yılın en iyi bluetooth kulaklıklarını sizin için seçtik! Bu kulaklıklara bayılacaksınız

Kelle paçadan sonra yeni favorisi: Dünyanın en sağlıklı besini

Kelle paçadan sonra yeni favorisi: Dünyanın en sağlıklı besini

Evlenme teklifini reddeden genç kadını kucaklayıp kaçırdı!

Evlenme teklifini reddeden genç kadını kucaklayıp kaçırdı!

İşte 2022 yılına damga vuran o akıllı telefonlar!

İşte 2022 yılına damga vuran o akıllı telefonlar!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.