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Bursa'da kültür sanat

BURSA HABERLERİ  | 27.02.2020 10:18 | Son Güncelleme

Bursa'da kültür sanat

Bursa Devlet Tiyatrosu (BDT), "Taş Bademleri" ve "Yalan Makinesi" oyunlarını sanatseverlerle buluşturacak.

Remzi Özçelik'in yazdığı "Taş Bademleri" adlı oyunun yönetmenliğini Berrin Kulya Balkanlar, dekorunu Bekir Beğen, kostümlerini Tuğçe Özdemir, ışık tasarımını Şükrü Kırımoğlu, koreografisini Ömür Uyanık üstleniyor.

Işıl Öztürk Sehlikoğlu, Hatice Sezer, Nejat Orbay Sehlikoğlu, Gizem Türköz'ün de aralarında bulunduğu 14 oyuncunun rol aldığı oyunda, düğün günü kocasını kaybeden kadın ile hapishanede oğlunu kaybeden kadının hikayeleri ele alınıyor.

Oyunda ayrıca yıllardır söndüremedikleri kin ve öfkeyle yanıp tutuşan inatçı ve dirençli iki kadını sevgiyle yumuşatmaya çalışan Doktor Aziz ve öğretmen Nevin'in hikayesi anlatılıyor.

Oyun, Ahmet Vefik Paşa Sahnesi'nde bugün ve yarın saat 20.00'de, 29 Şubat Cumartesi günü de 15.00 ve 20.00 saatlerinde sahnelenecek.

- Yalan Makinesi

Vassiliy Sigaryov'un yazdığı, Hüseyin Mevsim'in Türkçeye çevirdiği ve Murat Ozan'ın yönettiği "Yalan Makinesi" oyununun dekor ve kostüm tasarımını Cenk Oral, ışık tasarımını Ali Karaman ve müziklerini de Cihan Kurtaran yapıyor.

Halil Balkanlar, Berrin Kulya Balkanlar ve Diyar Gönülalçak'ın rol aldığı komedide, "eli maşalı" bir kadın olan Nadya'nın, bezgin ve unutkan kocası Boris'in maaşını sakladığı yeri hatırlaması için gazetede gördüğü ilan üzerine eve hipnozcu çağırmasının ardından gelişen olaylar konu ediliyor.

Oyun bugün, yarın ve 29 Şubat Cumartesi günü saat 18.00'de Feraizcizade Oda Tiyatrosu'nda sunulacak.

- Fermanlı Deli Hazretleri

Bursa Şehir Tiyatrosu ise "Fermanlı Deli Hazretleri" oyununu sahneleyecek.

Musahipzade Celal'in yazdığı oyun, Şehir Tiyatrosu'nun usta sanatçılarından Altuğ Görgü'nün yönetmenliğinde sahneye taşındı. Oyunun müziklerini Murat Gedikli, koreografisini Ziver Armağan Açıl, kostüm düzenlemesini Tülay Kale ve dekorunu da Uğur Çakmak gerçekleştiriyor.

Murat Liman, Müge Açıkdüşünenler, Eren Topçak ve Serdar Soyer'in de bulunduğu 18 sanatçının rol aldığı oyunda, Osmanlı döneminde vekilharç katibi olan Musa Efendi'nin, padişahın fermanıyla idam edilmek için asıldığı ağacın ağırlığına dayanamaması sonucu ölümden kurtulması ve şaşkınlığından delirip tımarhaneye düşmesi anlatılıyor.

Oyun, Tayyare Kültür Merkezi'nde bugün ve yarın saat 20.00'de, 29 Şubat Cumartesi günü ise saat 14.00'te sahneye konulacak.

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