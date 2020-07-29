Bursa'da kurulan uçuş okulunda pilot eğitimleri ağustosta başlayacak

Bursa merkezli Gökçen Grubuna bağlı BPlas şirketince satın alınan Alman uçak firması Aquila tarafından üretilen uçakların kullanılacağı pilot eğitimleri gelecek ay başlayacak.

Gökçen Grubundan yapılan açıklamaya göre, Bursalı iş insanı Celal Gökçen'in sahibi olduğu firmanın "mükemmel tasarım ödüllü" uçakları, Bursa'nın Yenişehir ilçesindeki uçuş okuluna indi.

Türkiye'de yerli uçak üretme hedefi için 2021 yılını öngören grup, sahibi olduğu Bursa Uzay ve Havacılık Şirketinin bünyesinde Fenix Havacılık AŞ'yi büyük hisse ile satın aldı. Fenix Havacılık ile uçuş filosunda kapsamlı olarak eğitim süreci şekillendirilecek. Gelecek ay başlayacak eğitimlere 85 pilot adayı kayıt yaptırdı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen BPlas Üst Yöneticisi Celal Gökçen, yerli uçağı Bursa'da üretmek için zaman kaybetmeden çalışmalara başladıklarını bildirdi.

Diğer yandan Fenix Havacılık adıyla uçuş okulunun eğitim sürecini başlatıp ilk eğitim uçaklarını karşıladıklarını aktaran Gökçen, "Almanya ve Yenişehir'de olmak üzere uçuş okulunu iki ayakta kurduğumuz organizasyonla yöneteceğiz. Bizim uçaklarımız alanının en iyi eğitim uçakları. Özellikle de bu yüzden ayrıca mutluyum. Bursa Uzay ve Havacılık Şirketi ile yola çıkıldı, şimdi buradaki uçuş okulunda eğitim verilmesi için Fenix Havacılık ile beraber yürüyeceğiz. Burası profesyonel bir pilot yetiştirme merkezi olacak. Bizler ise hayalimizi gerçekleştirmiş olacağız. Fenix, bizim dışımızda mevcut bir havacılık şirketi. Bilgi, birikim ve tecrübeleri ile beraber bizim devreye girme şansımız çok daha hızlı oldu. Dolayısıyla bu sinerji beni son derece mutlu etti." diye konuştu.