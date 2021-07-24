Bursa'da minibüs ile çarpışan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde minibüs ile çarpışan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

A.E.H. idaresindeki 38 MA 1887 plakalı minibüs, İnegöl-Yenişehir kara yolunda M.C'nin kullandığı motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan M.C. ağır yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalesi yapılan M.C, 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Minibüs sürücüsü ise gözaltına alındı.



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