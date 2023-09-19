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Bursa’da motosiklet yayaya çarptı: 2 yaralı

19.09.2023 15:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa’nın İnegöl ilçesinde motosiklet, karşıdan karşıya geçmeye çalışan yayaya çarptı.

Kazada motosiklet sürücüsü ve yaya yaralandı.
Kaza, saat 14.00 sıralarında Bursa-Ankara karayolu İnegöl girişinde meydana geldi. Karayolu kenarından ters yönde ilerleyen Cesim C. (42) yönetimindeki 16 MB 7583 plakalı motosiklet, karayoluna karşıya geçmeye çalışan Serkan Z.’ye (51) çarptı. Kazada sürücü ile yaya yaralandı. Yaralılar kaza yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken, kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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