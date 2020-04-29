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Bursa’da müzik eğitimine ‘engel’ yok

BURSA HABERLERİ  | 29.04.2020 15:40 | Son Güncelleme

Dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınına karşı etkin bir mücadele yürüten Yıldırım Belediyesi, fiziki çalışmaların yanı sıra sosyal projelerle de Yıldırımlılara destek olmaya devam ediyor.Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de etkisini gösteren korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında eğitime ara veren Yıldırım Belediyesi Sosyal Destek Hizmet Müdürlüğü bünyesinde engelli ve dezavantajlı grupları topluma kazandırmayı hedefleyen Müzik Akademisi, eğitimlerine online ortamda yeniden başladı.

Dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınına karşı etkin bir mücadele yürüten Yıldırım Belediyesi, fiziki çalışmaların yanı sıra sosyal projelerle de Yıldırımlılara destek olmaya devam ediyor.
Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de etkisini gösteren korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında eğitime ara veren Yıldırım Belediyesi Sosyal Destek Hizmet Müdürlüğü bünyesinde engelli ve dezavantajlı grupları topluma kazandırmayı hedefleyen Müzik Akademisi, eğitimlerine online ortamda yeniden başladı. Eğitimlerini her koşulda yeniden sürdürmek isteyen Müzik Akademisi eğitmenleri, engelli ve dezavantajlı öğrencileriyle online ortamda bulaşarak ilk derslerini gerçekleştirdi. Müzik Akademisi’nin 4 eğitmeni keman, piyano, gitar, bağlama, ritim ve koro olmak üzere 6 branşta, 195 öğrenci ile online ortamda buluşarak ilk derslerini başarılı bir şekilde tamamladı.
Müzik eğitiminde online dönem
Korona virüs tedbirleri kapsamında bir yandan temizlik ve dezenfekte çalışmaları gerçekleştirirken diğer yandan da Engelsiz Yaşam Okulu Müzik Akademisi kursiyerlerinin eğitimini aksatmamak için çalışmalarını sürdürdüklerini dile getiren Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Engelsiz Yaşam Okulu’muz dezavantajlı gruplarımızın hayata tutunması ve fırsat verildiğinde neler yapabileceklerini göstermek adına bizler için oldukça önemli bir proje. Müzik Akademimizde de özellikle zihinsel, bedensel ve görme engelliler, otistik ve downsendromlu vatandaşlarımız aldıkları sanat eğitimleri sayesinde dört duvar arasından çıkarak hayatın içerisinde yer alabiliyorlar. Bu anlamda bizlerde korona virüs tedbirleri kapsamında eğitimlerimize online olarak devam etmeye başladık. Hayata tutunmak, kendilerini kanıtlamak isteyen dezavantajlı kardeşlerimize borcumuzu, yerel yönetim olarak onları destekleyerek, yanlarında olarak ödemeye çalışıyoruz. Engelli kardeşlerimizin hayatta hep mutlu olmaları için onlara destek veriyoruz. Biz güçlü toplumu vicdan sahibi olmasıyla, dezavantajlı kesimlere gösterdiği şefkatle değerlendiriyoruz. Belediye olarak bakışımız duyarlı bir yerel yönetim olabilmek” ifadelerini kullandı.

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Can Eczanesi
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Nilufer
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