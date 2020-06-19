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Bursa'da öğrencinin ölümüne neden olan servis şoförünün yargılanmasına devam edildi

BURSA HABERLERİ  | 19.06.2020 11:11 | Son Güncelleme

Bursa'da öğrencinin ölümüne neden olan servis şoförünün yargılanmasına devam edildi

Bursa'nın Mudanya ilçesinde servis aracıyla çarptığı 2 öğrenciden birinin ölümüne yol açan sürücünün yargılandığı davanın duruşması görüldü.

Bursa 6. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Mehmet A. (54), Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Kazada yaşamını yitiren öğrenci İskender Şimşek'in annesi Burcu Irmak ve yaralanan Arda Üzmez (16) ile taraf avukatları mahkeme salonunda hazır bulundu.

Duruşmada, olay sırasında serviste bulunan öğrenci ve öğretmenlerden bazıları tanık olarak dinlenildi.

Tanıklar, olay günü şoförün aracı normal hızda ve trafik kurallarına uyarak kullandığını iddia ederek, bazı öğrencileri unuttuğu için birkaç kez geri döndüklerini söyledi.

Savunmasını yapan Mehmet A, uzun süredir tutuklu bulunduğunu ve rahatsızlıkları nedeniyle tedavi göremediğini belirterek, tahliyesini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluğunun devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Mehmet A. yönetimindeki 16 S 1781 plakalı servis minibüsü, 30 Ekim 2019'da, Bademli Mahallesi'nde Emek Yağ Fabrikası önünde kontrolden çıkarak kaldırımda yürüyen öğrenciler İskender Şimşek (15) ve Arda Üzmez'e çarpmıştı. Kazada, olay yeri yakınındaki özel kolejin 10. sınıfında öğrenim gören 2 çocuk yaralanmıştı. Bursa Şehir Hastanesine kaldırılan yaralılardan Şimşek kurtarılamamıştı.

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