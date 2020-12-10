YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bursa
  4. Bursa’da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 yaralı

Bursa’da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 yaralı

BURSA HABERLERİ  | 10.12.2020 21:13 | Son Güncelleme

Bursa’da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 yaralı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde, otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

İnegöl-Yenişehir kara yolunda Hasan Tanrıkulu idaresindeki 16 U 7818 plakalı otomobil, Samet Şahinbaş yönetimindeki 16 AC 1393 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı.

Kazada, otomobildeki Nimet Tanrıkulu yaralandı.

Yaralı, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan Tanrıkulu’nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan, kaza nedeniyle trafiğe kapanan yol, araçların kaldırılmasıyla tekrar açıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Telefonlar susmuyor! Çıkan haberlerin ardından herkes bu köyden arsa almak istiyorTelefonlar susmuyor! Çıkan haberlerin ardından herkes bu köyden arsa almak istiyor
Her yerde aranıyorlar! 55 saat geride kaldıHer yerde aranıyorlar! 55 saat geride kaldı

Bursa Namaz Vakitleri 10 Aralık Perşembe

İmsak
06:38
Sabah
08:08
Öğle
13:02
İkindi
15:24
Akşam
17:45
Yatsı
19:10

Bursa Nöbetçi Eczaneler10 Aralık Perşembe

Biray Eczanesi
Nilufer
Biray Eczanesi
Nilufer
Biray Eczanesi
Nilufer
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.