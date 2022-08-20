Bursa'da otomobilin çarptığı 10 yaşındaki bisikletli çocuk yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobilin çarptığı 10 yaşındaki bisikletli çocuk yaralandı.

Alanyurt Mahallesi Köyiçi mevkisinde seyreden Barış A. idaresindeki 16 AGE 306 plakalı otomobil, bisikletiyle yola çıkan Uras Y'ye (10) çarptı.

Kazada yaralanan bisiklet sürücüsü çocuk, 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Aynı hastanede temizlik görevlisi olarak çalışan anne Nurcan Y, oğlunun ambulanstan indirildiğini görünce fenalaştı.

Bursa'daki bir hastaneye sevk edilen çocuğun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu, Barış A'nın ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldüğü öğrenildi.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz