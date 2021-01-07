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Bursa'da otomobilinde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

BURSA HABERLERİ  | 07.01.2021 13:39 | Son Güncelleme

Olay, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi

Bursa'da bir sürücü, park halindeki aracında uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralandı.

Murat S, Yıldırım ilçesi Yeşil Mahallesi'nde caddede bulunan otomobiline bindi. Bu sırada araca yaklaşan ve kimliği henüz belirlenemeyen şüpheli, Murat S'ye tabancayla ateş edip kaçtı.

Koluna 2 merminin isabet etmesiyle yaralanan Murat S, 112 Acil Servis ekiplerince Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Bursa Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, şüpheliyi yakalamak için başlattığı çalışma sürüyor.

Silahlı saldırı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca da görüntülendi.

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