YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bursa
  4. Bursa’da palet fabrikasında korkutan yangın

Bursa’da palet fabrikasında korkutan yangın

İHA İHA
13.03.2024 08:32
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa’nın Nilüfer ilçesinde bulunan palet fabrikasında yangın çıktı.

Bursa’da palet fabrikasında korkutan yangın

Dizili haldeki tutuşan paletler itfaiye ekiplerince söndürülürken, yangına müdahale eden bir işçi ise yaralandı.

Yangın merkez Nilüfer ilçesi Doğanköy Mahallesi üzerinde bulunan bir palet fabrikasında meydana geldi. Paletlerin tutuştuğunu gören işçiler, alevlere müdahale etmek istese de başaralı olamayınca, durum 112 ekiplerine bildirildi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerince yaklaşık yarım saat süren müdahale sonrası alevler söndürüldü. Alevlere müdahale etmek isterken yaralanan bir çalışan ise hazırda bekleyen sağlık ekiplerince ambulansta tedavi edildi. Polis ekipleri yangının çıkış nedenini bulmak için çalışma başlattı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Buz tutan menderesler havanın ısınmasıyla çözülmeye başladıBuz tutan menderesler havanın ısınmasıyla çözülmeye başladı
Buzlar çözülünce göçmen kuşlar Kars'a dönmeye başladıBuzlar çözülünce göçmen kuşlar Kars'a dönmeye başladı
Balıkesir'de sahipsiz hayvanlar için besleme noktasına bırakılan yiyeceklerin çalındığı iddiasıBalıkesir'de sahipsiz hayvanlar için besleme noktasına bırakılan yiyeceklerin çalındığı iddiası
Anahtar Kelimeler:
Bursa

Bursa Namaz Vakitleri 13 Mart Çarşamba

İmsak
05:48
Sabah
07:11
Öğle
13:18
İkindi
16:37
Akşam
19:15
Yatsı
20:33

Bursa Nöbetçi Eczaneler13 Mart Çarşamba

Berna keskin eczanesi
Yildirim
Terapi eczanesi
Nilufer
Bulvar eczanesi
Osmangazi
Yalim eczanesi
Mudanya
152 evler eczanesi
Yildirim
Esen eczanesi
Kestel
Gemlik eczanesi
Gemlik
Tümünü Göster
Bursa ECZANELER
Bursa ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Hakiki deri, özel taban teknolojili... Camper ayakkabıda büyük indirim

Hakiki deri, özel taban teknolojili... Camper ayakkabıda büyük indirim

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Bahar Fırsatları'na özel Levi's'te kaçırılmayacak indirimler başladı

Bahar Fırsatları'na özel Levi's'te kaçırılmayacak indirimler başladı

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.